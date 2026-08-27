Veehouderij in Heeswijk-Dinther mag worden aangepast

Burgemeester en wethouders van Bernheze hebben toestemming gegeven voor een wijziging aan een veehouderij aan de Hazelbergsestraat 8a in Heeswijk-Dinther. Het besluit is op 25 augustus 2026 verzonden en ligt ter inzage tot 6 oktober.

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De wijziging aan de veehouderij is goedgekeurd door de gemeente Bernheze. Het gaat om een adres in Heeswijk-Dinther, waar de plannen nu verder kunnen worden uitgevoerd. Het besluit heeft het kenmerk DSO 20260303 01432 en zaaknummer Z/500229.

De stukken die horen bij dit besluit zijn beschikbaar voor inzage bij de gemeente tot en met 6 oktober 2026. Het besluit is vanaf afgelopen dinsdag officieel verzonden.