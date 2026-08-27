Beslistermijn voor aanvraag plattelandswoning in Breda uitgesteld

De gemeente Breda heeft de beslistermijn voor het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning aan de Hilbergsedreef met maximaal acht weken opgeschort. Dit gebeurde op verzoek van de aanvrager.

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De gemeente Breda heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning om een bedrijfswoning aan de Hilbergsedreef om te zetten naar een plattelandswoning. Dit betreft een zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Op 20 augustus vroeg de aanvrager de gemeente om de beslissing uit te stellen. De gemeente heeft dat verzoek gehonoreerd, waardoor de termijn voor een besluit met maximaal acht weken wordt verlengd.

De gemeente laat via een bericht weten dat de aangepaste termijn geen invloed heeft op de mogelijkheid om bezwaar te maken. Pas als de vergunning daadwerkelijk wordt verleend, kunnen betrokkenen reageren als de plannen tegen hun belangen ingaan. Zodra er een besluit is genomen, wordt dit opnieuw gepubliceerd.