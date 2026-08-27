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Braderie Heksenwiel krijgt groen licht in Breda
Vandaag om 10:01 • Aangepast vandaag om 10:16
De Braderie Heksenwiel in winkelcentrum Heksenwiel Breda heeft een vergunning gekregen. Het evenement vindt plaats op maandag 11 en dinsdag 12 september.
Het evenement begint op maandag 11 september om tien uur ’s ochtends en eindigt op dinsdag 12 september om vijf uur ’s middags. Het winkelcentrum Heksenwiel in Breda wordt dan omgetoverd tot een gezellige braderie.
Inwoners en bezoekers kunnen tijdens de braderie genieten van kraampjes, activiteiten en entertainment. De vergunning is verleend door burgemeester en wethouders van Breda.
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