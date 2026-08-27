Boomkap aangevraagd aan Achilleslaan in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een boom aan de Achilleslaan 35 in Eindhoven. De aanvraag is op 25 augustus ontvangen door de gemeente.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het kappen van een boom op het adres Achilleslaan 35 in Eindhoven. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-008165. De vergunning is ingediend bij de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

De ingediende aanvraag is momenteel uitsluitend ter kennisgeving en er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Het document ligt niet ter inzage.