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Verkeersmaatregelen in Terheijden tijdens kermis en Traaierie
Vandaag om 10:02 • Aangepast vandaag om 10:17
In Terheijden worden straten tijdelijk afgesloten vanwege de kermis en Traaierie.
De gemeente Drimmelen heeft besloten om tijdens week 35 verschillende straten in Terheijden af te sluiten en parkeerverboden in te stellen. Dit gebeurt vanwege de jaarlijkse kermis en het evenement Traaierie.
Van 9 september 2026, vier uur ’s middags tot en met 16 september 2026, twaalf uur ’s middags zijn onder andere de Markstraat, Hoofdstraat en Raadhuisstraat afgesloten. Op 13 september 2026, van negen uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds, geldt hetzelfde voor delen van de Hoofdstraat, Polderstraat en Raadhuisstraat. De maatregelen kunnen indien nodig worden verlengd of verkort.
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