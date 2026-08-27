Made: aanvraag voor vlaggenmast in voortuin

Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een vlaggenmast in de voortuin op Ploegstraat 9 in Made. De aanvraag is op 16 augustus ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2026-1505.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het bouwen van een bouwwerk in de voortuin van het adres Ploegstraat 9. Het gaat om een vlaggenmast, waarvoor volgens de regels toestemming nodig is via een omgevingsvergunning.

De gemeente Drimmelen behandelt de aanvraag volgens de standaard procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, met een mogelijke verlenging van zes weken. Als er aanvullende informatie nodig is, kan de beoordeling tijdelijk worden stopgezet.