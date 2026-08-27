Parkeerverbod Fresiastraat Made door dakwerkzaamheden

De Fresiastraat in Made heeft op 24 en 27 augustus een tijdelijk parkeerverbod gekregen. Dit is nodig vanwege dakwerkzaamheden aan de Fresiaflat.

Gevonden voor jou

De gemeente Drimmelen heeft een parkeerverbod ingesteld voor de Fresiastraat in Made. Het verbod geldt ter hoogte van huisnummers 10 tot en met 14, aan beide zijden van de straat. Dit is van toepassing op 24 en 27 augustus 2026 tussen zeven uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.

De maatregel is nodig omdat het dak van de Fresiaflat wordt vervangen en opgeknapt. Het parkeerverbod kan korter of langer duren, afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden.