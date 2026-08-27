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Burendag Ameroever Lage Zwaluwe op 26 september
Vandaag om 10:02 • Aangepast vandaag om 10:18
Op 26 september organiseert Lage Zwaluwe Burendag Ameroever van vier uur 's middags tot half tien 's avonds. De burgemeester van Drimmelen heeft hier toestemming voor verleend.
Het evenement vindt plaats op de Ameroever ter hoogte van nummer 36 in Lage Zwaluwe. Naast de vergunning is ook ontheffing voor geluid gegeven, zodat de festiviteiten kunnen plaatsvinden binnen de genoemde tijd.
Burendag Ameroever is bedoeld om de buurt samen te brengen en wordt gehouden op zaterdag 26 september 2026. Het programma start om vier uur 's middags en duurt tot half tien 's avonds.
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