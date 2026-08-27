Najaarskermis in Made: vergunning verleend voor vijf dagen

De gemeente Drimmelen heeft een vergunning verleend voor de Najaarskermis in Made. Het evenement vindt plaats van vrijdag 25 september tot en met dinsdag 29 september 2026. Verschillende locaties in het centrum worden gebruikt, waaronder het Raadhuisplein en de Kerkstraat. Voor alle dagen is ook een ontheffing voor geluid toegekend.

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De Najaarskermis in Made gaat dit jaar door en zal verspreid over vijf dagen plaatsvinden. Bezoekers kunnen de kermis bezoeken op het Raadhuisplein, de Markstraat, het Valkenbergplein, het Molenplein en een deel van de Kerkstraat. De kermis opent vrijdag 25 september om vier uur ’s middags en sluit die dag om middernacht.

Op zaterdag en zondag begint het evenement om twee uur ’s middags, terwijl het op maandag en dinsdag op dezelfde tijd opent. De sluitingstijden variëren tussen tien en twaalf uur ’s avonds. Naast de vergunning voor het evenement is ook een ontheffing voor geluid verleend, zodat kermisgeluiden tot de genoemde tijden zijn toegestaan.

Met de vergunning en ontheffing kan de organisatie zorgen voor een feestelijke sfeer in het centrum van Made. De kermis biedt vermaak voor jong en oud en zal waarschijnlijk veel bezoekers trekken uit de omgeving.