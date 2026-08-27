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Oudeweg in Lage Zwaluwe tijdelijk afgesloten voor noodreparatie
Vandaag om 10:02 • Aangepast vandaag om 10:18
De Oudeweg in Lage Zwaluwe is op dinsdag 25 augustus tijdelijk afgesloten vanwege noodreparaties aan een inspectieput. Een omleiding is ingesteld.
De gemeente Drimmelen heeft aangekondigd dat de Oudeweg, tussen de kruising Plantsoen en Gelderlandlaan, op dinsdag 25 augustus van zeven uur 's ochtends tot vier uur 's middags afgesloten is. Dit is nodig vanwege een noodreparatie aan een inspectieput.
Tijdens de afsluiting geldt er ook een parkeerverbod in het betreffende deel van de straat. Verkeer wordt omgeleid via de Olmhof, Koning Gustaaf Adolfstraat en Gelderlandlaan.
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