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Dakkapel toegestaan op dakvlak in Made
Vandaag om 10:02 • Aangepast vandaag om 10:18
De gemeente Drimmelen heeft op 19 augustus 2026 een vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achter dakvlak aan de Rozenbloemstraat 17 in Made.
De vergunning heeft betrekking op een bouwactiviteit volgens het Omgevingsplan. Het besluit is genomen onder zaaknummer 2026-1404. Met deze toestemming kan de eigenaar van het pand de geplande veranderingen aan het dak realiseren.
Het plaatsen van een dakkapel kan invloed hebben op de uitstraling van de omgeving. Daarom wordt dit soort besluiten openbaar gemaakt, zodat omwonenden en andere betrokkenen op de hoogte zijn van mogelijke veranderingen in hun buurt.
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