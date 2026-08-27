Vergunning aangevraagd voor in- en uitrit en hek in Kaatsheuvel

Er is een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een in- en uitrit en het verplaatsen van een hek aan de Europalaan 1 in Kaatsheuvel. De aanvraag is op 25 augustus ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft aanpassingen aan het terrein op Europalaan 1 in Kaatsheuvel. Het gaat om het realiseren van een nieuwe in- en uitrit en het verplaatsen van een bestaand hek.

Deze werkzaamheden kunnen invloed hebben op de bereikbaarheid en het gebruik van de locatie. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2026082501206.