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Vergunning aangevraagd voor in- en uitrit en hek in Kaatsheuvel
Vandaag om 10:03 • Aangepast vandaag om 10:18
Er is een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een in- en uitrit en het verplaatsen van een hek aan de Europalaan 1 in Kaatsheuvel. De aanvraag is op 25 augustus ontvangen.
De aanvraag betreft aanpassingen aan het terrein op Europalaan 1 in Kaatsheuvel. Het gaat om het realiseren van een nieuwe in- en uitrit en het verplaatsen van een bestaand hek.
Deze werkzaamheden kunnen invloed hebben op de bereikbaarheid en het gebruik van de locatie. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2026082501206.
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