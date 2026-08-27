Rotterdam Antwerpen Pijpleiding vraagt wijziging vergunningvoorschriften aan

Rotterdam Antwerpen Pijpleiding N.V. heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente Halderberge. Het bedrijf wil vergunningvoorschriften intrekken voor een milieubelastende activiteit op Langeweg 4A in Hoeven.

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De aanvraag voor het wijzigen van de vergunningvoorschriften is op 22 juli 2026 ingediend. Het gaat om een milieubelastende activiteit op de locatie Langeweg 4A in Hoeven. Burgemeester en wethouders van Halderberge behandelen de aanvraag volgens de geldende regels van de Omgevingswet.

Het proces is gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00019648. Zodra er een besluit is genomen, volgt verdere informatie over de vervolgstappen. Voor vragen over de procedure kan contact worden opgenomen met de gemeente Halderberge.