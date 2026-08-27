Buitenunit geplaatst aan Scorpius 17 in Loon op Zand

Er is toestemming verleend voor het plaatsen van een buitenunit aan de buitenmuur van Scorpius 17 in Loon op Zand. Het betreft een Daikin Perfera-unit.

Gevonden voor jou

De buitenunit wordt onderaan de buitenmuur van het pand aan Scorpius 17 bevestigd. De aanvraag voor deze installatie is geregistreerd onder het nummer 2026071601801.

Het besluit is op 25 augustus 2026 verzonden door de gemeente Loon op Zand. De unit is bedoeld voor klimaatbeheersing en wordt geplaatst volgens de verleende vergunning.