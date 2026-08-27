Beslistermijn verlengd voor pijpleidingbedrijf in Hoeven

De gemeente Halderberge heeft de beslistermijn voor een aanvraag van Rotterdam Antwerpen Pijpleiding N.V. met zes weken verlengd. Het gaat om een verzoek om bepaalde milieuregels in te trekken bij een locatie aan de Langeweg in Hoeven.

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Rotterdam Antwerpen Pijpleiding N.V. heeft op 22 juli 2026 een aanvraag ingediend bij de gemeente Halderberge. Het bedrijf wil vergunningvoorschriften intrekken die te maken hebben met milieubelastende activiteiten. Burgemeester en wethouders hebben besloten dat zij meer tijd nodig hebben om deze aanvraag te beoordelen.

De locatie waar het om gaat, is Langeweg 4A in Hoeven. De gemeente heeft de beslistermijn met zes weken verlengd. Na het definitieve besluit kunnen mensen die het niet eens zijn met de beslissing hun bezwaar indienen bij de gemeente.