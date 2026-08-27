Bedrijfshal Van Salmstraat in Boxtel wordt aangepast

Er is een aanvraag ingediend om de bedrijfshal aan de Van Salmstraat 50 in Boxtel te wijzigen. De aanvraag is gedaan op 18 augustus 2026 en betreft bouwtechnische aanpassingen.

Gevonden voor jou

De vergunningaanvraag gaat over bouwactiviteiten en het aanpassen van de bestaande bedrijfshal. Het registratienummer van de aanvraag is 2026081801493.

Wie meer wil weten over de aanvraag, kan contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Bezwaar maken is op dit moment nog niet mogelijk. Dit kan pas zodra de vergunning is verleend.