Nieuwe trap naar zolder aangevraagd voor woning in Boxtel

Voor een huis aan het Dr Mollerplein 13 in Boxtel is een vergunning aangevraagd om de vlizotrap naar de zolder te vervangen door een vaste trap.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 18 augustus 2026 ingediend en betreft een bouwtechnische activiteit. Het gaat om het vervangen van de bestaande vlizotrap door een vaste trap naar de zolder.

De locatie van de vergunningaanvraag is Dr Mollerplein 13 in Boxtel. Bij het vervangen van een vlizotrap door een vaste trap moet een vergunning worden aangevraagd, omdat dit een bouwkundige aanpassing is die aan regels moet voldoen.