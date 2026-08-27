Vergunning aangevraagd voor kap van bomen in Esch

In Esch is een vergunning aangevraagd voor het kappen van elf essen en een linde op De Ruiting 4 en 4a. Het verzoek is op 21 augustus 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het rooien van bomen op het adres De Ruiting 4 en 4a in Esch. Het gaat om elf essen en één linde die verwijderd moeten worden. De vergunning is ingediend bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Momenteel kun je de stukken alleen inzien door een afspraak te maken met het betreffende team. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat een vergunning is verleend.