Tijdelijke woonunit aangevraagd bij verbouwing in Boxtel

Bij Luissel 7 in Boxtel is een vergunning aangevraagd voor een tijdelijke woonunit tijdens de verbouwing van een woning.

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De aanvraag is gedaan op 24 augustus 2026 en betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit en een bouwactiviteit. Het gaat om het tijdelijk plaatsen van een woonunit bij de woning op Luissel 7.

Het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente biedt de mogelijkheid om de stukken in te zien. In dit stadium is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag.