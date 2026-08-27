Bomenkap aangevraagd aan Esschebaan in Boxtel

Er is een vergunning aangevraagd om vijf bomen te kappen aan de Esschebaan in Boxtel. Het gaat om een Amerikaanse eik, een beuk en drie essen. Voor alle bomen komt er herplant.

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De aanvraag betreft het rooien van vijf bomen aan de Esschebaan in Boxtel. Het gaat om een Amerikaanse eik, een beuk en drie essen. Voor alle bomen zal herplant plaatsvinden. De vergunning is op 18 augustus 2026 aangevraagd.

Naast het kappen is er ook sprake van werkzaamheden die onder het omgevingsplan vallen. Het is in dit stadium nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag.