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Boom naast inrit Mijlstraat in Boxtel mogelijk gekapt
Vandaag om 10:03 • Aangepast vandaag om 10:20
Er is een aanvraag ingediend om een boom naast een inrit aan de Mijlstraat in Boxtel te kappen. Het gaat om een boom die in de slootkant staat.
De aanvraag voor het rooien van de boom is op 24 augustus 2026 geregistreerd. Het betreft een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen.
Het verwijderen van de boom kan gevolgen hebben voor de uitstraling van de omgeving en eventuele waterafvoer in de sloot. De aanvraag wordt momenteel beoordeeld.
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