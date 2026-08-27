Collectevergunning verleend in Asten voor dierenbescherming

De gemeente Asten heeft een collectevergunning verleend aan de Dierenbescherming voor de periode van 27 september tot en met 3 oktober 2026.

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Het college van burgemeester en wethouders van Asten heeft besloten om de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren toestemming te geven om te collecteren. Dit betekent dat zij van 27 september tot en met 3 oktober 2026 langs de deuren mogen gaan in Asten.

Collectanten zijn verplicht een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. Vertrouw je een situatie niet, dan kun je de politie inschakelen. Voor meer informatie over de collectes kun je contact opnemen met het team Vergunningen van de gemeente Asten.