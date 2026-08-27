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Startdag Wijk en Aalburg krijgt vergunning

Vandaag om 10:03 • Aangepast vandaag om 10:20

De gemeente Altena heeft een vergunning verleend voor de Startdag in Wijk en Aalburg. Het evenement vindt plaats op zaterdag 12 september 2026 van één uur tot zes uur ’s middags rond de kerk aan de Engelsestoof.

Gevonden voor jou

De Startdag wordt georganiseerd door de diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente in Wijk bij Heusden. Het evenement zal in en rondom de kerk plaatsvinden en biedt bezoekers een middagprogramma.

De vergunning is op 21 augustus 2026 verstuurd. Vanaf de eerste werkdag na publicatie kan deze ingezien worden bij de gemeente Altena.

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