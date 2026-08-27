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Classic Demo Giessen krijgt groen licht voor evenement

Vandaag om 10:03 • Aangepast vandaag om 10:20

De gemeente Altena heeft een vergunning verleend voor de Classic Demo Giessen. Het evenement vindt zaterdag plaats op industrieterrein Rietdijk in Giessen.

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De vergunning is aangevraagd door de Stichting Aanvullende Motorsport (SAM) en op 26 augustus verzonden. Het evenement zal op zaterdag 29 augustus 2026 plaatsvinden.

De Classic Demo Giessen is een motorsportevenement dat georganiseerd wordt op het industrieterrein Rietdijk in Giessen. Dit terrein zal dan dienen als locatie voor de activiteiten.

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