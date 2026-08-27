Kermis in Sleeuwijk: vijf dagen feest op het Transvaal

De gemeente Altena heeft een vergunning afgegeven voor de kermis in Sleeuwijk. Het evenement vindt plaats van woensdag 26 tot en met zondag 30 augustus op het Transvaal.

Gevonden voor jou

Van woensdag 26 augustus tot en met zondag 30 augustus 2026 kun je dagelijks van één uur ’s middags tot elf uur ’s avonds genieten van de kermis in Sleeuwijk. Het evenement wordt georganiseerd door Sterevents BV en vindt plaats op het evenemententerrein Transvaal.

De vergunning is op 21 augustus 2026 verzonden door de gemeente Altena. Vanaf vandaag is deze in te zien op afspraak bij de gemeente. Voor vragen over de kermis kun je contact opnemen via het algemene nummer van de gemeente Altena.