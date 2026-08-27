Streekdagen Meeuwen: vergunning verleend voor 4 en 5 september

De gemeente Altena heeft een vergunning verleend voor de Streekdagen in Meeuwen. Het evenement vindt plaats op vrijdag 4 september en zaterdag 5 september 2026. De locatie is een weiland aan de Dorpsstraat, naast een melkveehouderij.

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De Streekdagen worden georganiseerd door Stichting Landbouwfestiviteiten land van Heusden en Altena. Op vrijdag begint het evenement om zes uur ’s avonds en eindigt het om half twee ’s nachts. Zaterdag start het programma al om negen uur ’s ochtends en duurt tot zeven uur ’s avonds.

De vergunning is op woensdag 26 augustus 2026 verzonden door de gemeente Altena. Het evenement vindt plaats op een weiland aan de Dorpsstraat 2 in Meeuwen, naast een melkveehouderij.