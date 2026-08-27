Kledingopslag gepland in Almkerk

In Almkerk is een vergunning aangevraagd voor een nieuwe kledingopslag aan Broekgraaf 4. De gemeente Altena heeft deze aanvraag op 20 augustus ontvangen en beslist uiterlijk 15 oktober.

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De nieuwe kledingopslag is gepland aan Broekgraaf 4 in Almkerk. De omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor de bouw. Een aanvraag zoals deze kan invloed hebben op de directe omgeving.

De gemeente Altena verwacht vóór 15 oktober 2026 een besluit te nemen over de vergunningsaanvraag. Als de vergunning wordt goedgekeurd, volgt een nieuwe publicatie met meer informatie. Documenten over de aanvraag zijn nu nog niet beschikbaar.