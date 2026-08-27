Advertentie
Vergunningsaanvraag voor carport in Werkendam
Vandaag om 10:03 • Aangepast vandaag om 10:21
De gemeente Altena heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een carport aan Lijnoorden 8 in Werkendam. Het besluit over de vergunning wordt voor 15 oktober verwacht.
Er is een vergunning aangevraagd bij de gemeente Altena voor het bouwen van een carport aan Lijnoorden 8 in Werkendam. De aanvraag werd ingediend op 20 augustus en de gemeente verwacht hierover voor 15 oktober 2026 een besluit te nemen.
Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor bouw- en verbouwwerkzaamheden. Als de vergunning wordt verleend, maakt de gemeente dit bekend en kunnen geïnteresseerden de documenten bekijken. Op dit moment is reageren nog niet mogelijk.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie