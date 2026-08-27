Vergunningsaanvraag voor carport in Werkendam

De gemeente Altena heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een carport aan Lijnoorden 8 in Werkendam. Het besluit over de vergunning wordt voor 15 oktober verwacht.

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Er is een vergunning aangevraagd bij de gemeente Altena voor het bouwen van een carport aan Lijnoorden 8 in Werkendam. De aanvraag werd ingediend op 20 augustus en de gemeente verwacht hierover voor 15 oktober 2026 een besluit te nemen.

Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor bouw- en verbouwwerkzaamheden. Als de vergunning wordt verleend, maakt de gemeente dit bekend en kunnen geïnteresseerden de documenten bekijken. Op dit moment is reageren nog niet mogelijk.