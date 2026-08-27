Gemeente Breda vraagt aandacht voor geldzorgen

De gemeente Breda is een campagne gestart om geldzorgen bespreekbaar te maken. Met ‘Geldzorgen, met wie praat jij erover?’ wil de gemeente inwoners stimuleren om hulp te zoeken en het taboe rondom financiële problemen te doorbreken.

Gevonden voor jou

Steeds meer mensen in Nederland, ook in Breda, hebben moeite om financieel rond te komen. Landelijke cijfers tonen aan dat 1,7 miljoen mensen het zwaar hebben en 551.000 mensen in armoede leven. Zelfs modale inkomens komen vaak in de knel door stijgende vaste lasten. Financiële problemen kunnen ontstaan door bijvoorbeeld een scheiding, ziekte, baanverlies of een wisselend inkomen.

De gevolgen van geldzorgen zijn groot. Het kan leiden tot stress, gezondheidsklachten, isolement en problemen op school. Toch praten mensen er vaak niet over. Schaamte zorgt ervoor dat hulp pas laat wordt gezocht, wat de problemen vaak verergert. Om dit te voorkomen, voert Breda sinds begin dit jaar de campagne ‘Geldzorgen, met wie praat jij erover?’. De gemeente wil inwoners aanmoedigen om hun situatie bespreekbaar te maken.

Verhalen uit de praktijk

In de campagne staan verhalen van Bredanaars centraal, zoals Bram, Lisa en Patrick. Zij delen hun ervaringen met onverwachte financiële tegenslagen. Wethouder Anja den Braber benadrukt dat geldzorgen iedereen kunnen overkomen en dat het geen teken van falen is. Ze hoopt dat de openheid van deze inwoners anderen inspireert om over hun situatie te praten.

Volgens de gemeente kan het delen van je verhaal met een familielid, vriend of buur al verlichting brengen. Hoewel praten de financiële problemen niet direct oplost, helpt het om stress en isolement te doorbreken. Ook kunnen inwoners terecht bij medewerkers van de gemeente Breda. Zij luisteren en zoeken samen naar passende oplossingen om kleine zorgen te voorkomen dat ze uitgroeien tot grote problemen.

Op de website van de gemeente Breda is meer informatie te vinden over de campagne en de verhalen van Bram, Lisa en Patrick.