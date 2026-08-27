Aanleg stroomkabels onder fietspad Valkenswaard op schema

De aanleg van stroomkabels onder het fietspad de Oude Spoorbaan tussen Valkenswaard en Waalre verloopt volgens planning. Enexis is bezig met het versterken van het elektriciteitsnet in de regio om toekomstige stroomstoringen te voorkomen.

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Om het stroomnet beter bestand te maken tegen de groeiende energievraag, legt Enexis nieuwe en sterkere stroomkabels aan. Het project wordt uitgevoerd met gestuurde boringen, een techniek waarbij kabels ondergronds worden geplaatst zonder dat het volledige fietspad wordt opengebroken.

Aannemer Hurkmans heeft inmiddels al 80 kilometer aan kabels aangelegd, en hier komt de komende maanden nog eens 40 kilometer bij. De werkzaamheden duren naar verwachting tot het voorjaar van 2027.

Fietspad tijdelijk afgesloten

Het fietspad de Oude Spoorbaan tussen Valkenswaard en Waalre is door de werkzaamheden tijdelijk niet toegankelijk. Fietsers worden omgeleid via de Eindhovenseweg, Valkenswaardseweg en Lissevenlaan. De omleidingen zijn aangegeven met gele verkeersborden.

Het werkgebied is niet toegankelijk voor publiek vanwege veiligheidsredenen. Iedereen wordt gevraagd zich strikt aan de omleidingen te houden.

Open middag op 8 september

Op dinsdag 8 september organiseert aannemer Hurkmans een open middag op het werkterrein. Geïnteresseerden kunnen van vier uur tot half zes ’s middags een kijkje nemen op de driving range aan de Pastoor Heerkensdreef in Valkenswaard. Tijdens deze middag wordt uitleg gegeven over de techniek, boormachines en planning.

Wie niet aanwezig kan zijn, kan via de BouwApp updates over het project volgen. Het project ‘Netverzwaring Waalre - Valkenswaard’ wordt hier bijna wekelijks bijgewerkt.