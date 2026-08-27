Vuurwerk inleveren op 8 en 9 september in Breda en Tilburg

Op 8 en 9 september kun je vuurwerk inleveren in Breda en Tilburg. Het gaat om vuurwerk dat sinds het verbod van 1 augustus niet meer is toegestaan. Door het in te leveren, voorkom je gevaar in huis en mogelijke boetes. In Breda kun je terecht op 8 september, in Tilburg op 9 september.

Gevonden voor jou

Vanaf 1 augustus 2026 geldt er een landelijk verbod op alle soorten vuurwerk, behalve F1-vuurwerk zoals sterretjes en knalerwten. Dit vuurwerk mag nog wel worden afgestoken tijdens de jaarwisseling. Voor alle andere soorten vuurwerk geldt dat je het niet mag bewaren of gebruiken. Daarom worden in heel Nederland inleverdagen georganiseerd.

In onze regio kun je op dinsdag 8 september terecht in Breda. De inleverlocatie is bij Breepark, achter de Decathlon aan de Bavelseparklaan. Vuurwerk kan daar worden afgegeven tussen half negen ’s ochtends en vier uur ’s middags. Een dag later, op woensdag 9 september, is de milieustraat aan de Caledoniastraat in Tilburg de aangewezen plek. Het tijdstip voor Tilburg is niet genoemd.

Veiligheid staat voorop

Het is belangrijk om je vuurwerk niet zomaar bij het huisvuil te gooien of op straat achter te laten. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren, zoals brand. Het inleveren van vuurwerk zorgt ervoor dat het veilig wordt afgevoerd. Zo voorkom je risico’s in huis en vermijd je mogelijke boetes of straf. Bovendien ben je vaak niet verzekerd als er door opgeslagen vuurwerk schade ontstaat.

De inleverdagen bieden een kans om zonder problemen van verboden vuurwerk af te komen. Zo draag je bij aan een veiliger omgeving en vermijd je onnodige risico’s.