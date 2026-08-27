Oss zet taal centraal tijdens Week van Lezen en Schrijven

Van 8 tot en met 15 september staat Oss in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. In deze week zijn er allerlei activiteiten om taalvaardigheid te stimuleren en mensen met elkaar te verbinden.

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Tijdens de Week van Lezen en Schrijven in Oss kunnen inwoners deelnemen aan diverse evenementen. Zo is er een gratis speurtocht beschikbaar die speciaal ontworpen is om makkelijk te lezen. Deze kun je ophalen bij het Toeristisch Informatiepunt in het Warenhuis in Oss.

Een ander hoogtepunt is ‘Zing Nederlands met ons’, dat plaatsvindt op dinsdag 8 september van één uur tot half drie ’s middags in het Theatercafé van Theater De Lievekamp. Onder begeleiding van het Theater van de Stad kunnen bezoekers samen bekende Nederlandse liedjes zingen. Dit is een gezellige manier om de Nederlandse taal te oefenen, zeker voor nieuwkomers in Nederland of mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Koffie en thee worden aangeboden.

Speciale ruimte in gemeentehuis

Op donderdag 10 en vrijdag 11 september opent het gemeentehuis van Oss een speciale ruimte waarin bezoekers zelf kunnen ervaren hoe het is om moeite te hebben met lezen en schrijven. Medewerkers van de bibliotheek en de gemeente zijn aanwezig om in gesprek te gaan en informatie te geven. Aanmelden is niet nodig; iedereen kan binnenlopen.

Duizenden inwoners van Oss hebben moeite met taalvaardigheid, wat het belang van deze week benadrukt. De activiteiten bieden een laagdrempelige manier om hiermee aan de slag te gaan en anderen te ontmoeten.