Someren doet mee aan NK Tegelwippen

De gemeente Someren neemt deel aan het NK Tegelwippen om tuinen te vergroenen. Inwoners worden uitgedaagd tegels te vervangen door groen en hun gewipte tegels aan te melden.

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De zomer van 2026 heeft laten zien hoe belangrijk groen is in tuinen en straten. Tegels houden warmte vast, terwijl planten juist voor verkoeling zorgen. Someren wil bijdragen aan een beter klimaat door deel te nemen aan het NK Tegelwippen.

Een groene tuin biedt veel voordelen. Het ziet er niet alleen mooier uit, maar helpt ook om hitte te verminderen, regenwater beter op te nemen en trekt meer insecten zoals bijen en vlinders aan. Inwoners kunnen al met kleine stappen bijdragen door een paar tegels te vervangen door planten.

Huidige tussenstand

Op dit moment staat Someren op de achttiende plek van de 116 gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. In de regionale poule met Asten, Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek doet de gemeente het minder goed en staat één na laatste. Met meer deelname van inwoners kan Someren de komende maanden nog flink stijgen in het klassement.

De gewipte tegels kunnen tot en met 31 oktober worden aangemeld. Zo werkt de gemeente samen met haar inwoners aan een groener en aantrekkelijker Someren.