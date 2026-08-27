Gratis energieadvies aan huis in Bergen op Zoom

Inwoners van Bergen op Zoom kunnen kosteloos advies krijgen van een Energiecoach. Deze coaches helpen bewoners thuis met verduurzaming en energiebesparing.

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Stichting Energietransitie Bergen op Zoom (STEB) heeft een nieuw bestuur en een vernieuwd convenant ondertekend. Hiermee is de samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom opnieuw bekrachtigd. STEB ondersteunt de gemeente bij plannen om woningen en buurten duurzamer en energiezuiniger te maken.

De Energiecoaches van STEB bieden bewoners persoonlijk advies over verduurzaming en energiebesparing. Ze komen bij inwoners thuis om aan de keukentafel de situatie te bespreken. De coaches bekijken bijvoorbeeld hoe goed de woning is geïsoleerd en welke stappen het meest urgent zijn. Iedere woning en situatie is anders, en daarom wordt er maatwerk geleverd.

Training en technische kennis

Alle Energiecoaches hebben trainingen gevolgd en veel van hen hebben een technische achtergrond. Dit helpt hen om bewoners praktische en begrijpelijke informatie te geven. Begrippen zoals energietransitie en duurzaamheid kunnen ingewikkeld zijn, en de coaches helpen bewoners om door de vele regels en opties heen te navigeren.

Naast huisbezoeken is STEB ook betrokken bij wijkbijeenkomsten en de ontwikkeling van het Warmteprogramma. Hier worden inwoners actief betrokken bij plannen en kunnen vragen worden gesteld.

Afspraak maken

Inwoners van Bergen op Zoom kunnen online een afspraak maken om een Energiecoach langs te laten komen. De coaches zijn goed herkenbaar en komen op afgesproken tijden. Het nieuwe bestuur van STEB bestaat uit voorzitter Jan Willem Heuseveldt, secretaris Nico van der Aar en penningmeester Kees Bultink.