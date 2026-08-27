Veldhovenaar aangehouden voor poging tot doodslag na aanrijding in Limburg

Een 31-jarige man uit Veldhoven is dinsdag betrokken geraakt bij een ruzie in Blerick. Het conflict mondde uit in een achtervolging en een aanrijding in de Limburgse plaats. De Veldhovenaar is aangehouden voor poging tot doodslag.

Volgens de politie gaat het om een conflict tussen een man en een vrouw, 'waarbij later een aanrijding ontstond', schrijft L1 Nieuws . Op de Henriette Roland Holstlaan kregen de twee dinsdag iets voor een uur ruzie. Daarbij raakte een derde persoon betrokken.

"Dat resulteerde in een achtervolging met twee auto's door diverse straten in Blerick. De achtervolging eindigde met een aanrijding op de Laurierstraat", zegt de politie. Hierbij raakte iemand gewond.

Niet veel later kon de man uit Veldhoven op de Mispelstraat worden aangehouden. Hij wordt verdacht van bedreiging en poging tot doodslag.

De politie roept getuigen op zich te melden. Ook beelden van deurbelcamera's, beveiligingscamera's en dashcams kunnen van belang zijn voor het onderzoek.