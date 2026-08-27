Best organiseert themaweek rondom vrijheid en bevrijding

Van 12 tot en met 20 september staat Best in het teken van vrijheid en bevrijding. De gemeente organiseert samen met lokale partners een uitgebreide themaweek onder de naam Best Bevrijd. Het programma biedt activiteiten voor jong en oud en is grotendeels gratis toegankelijk.

Gevonden voor jou

De themaweek richt zich op verhalen uit de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Best. Het dorp brengt deze gebeurtenissen tot leven met eigentijdse activiteiten verspreid door de hele gemeente.

Er is van alles te zien en te doen. Zo kunnen bezoekers deelnemen aan een historische Hap & Stap-route langs restaurants in Best of de looproute Best 1944 Live. Tijdens deze route komen soldaten, voertuigen en historische scènes tot leven.

Programma vol variatie

Andere activiteiten zijn een lezing over Best tijdens de oorlog, de Joe Mann-herdenking en een expositie Bevrijdingskunst. Kinderen worden ook betrokken: alle negen basisscholen ontvangen adoptiecertificaten, waarmee zij oorlogsmonumenten symbolisch adopteren. Daarnaast is er Camp Victory bij Museum Bevrijdende Vleugels.

De week is bedoeld om stil te staan bij vrijheid, het verleden te herdenken en te leren hoe belangrijk vrijheid nog steeds is. De meeste activiteiten zijn gratis, waardoor het toegankelijk is voor iedereen.

Best Bevrijd vindt plaats van zaterdag 12 september tot en met zondag 20 september. Kijk voor meer informatie over het programma op de website van het evenement.