Eierdoosjes maken criminaliteit in Moerdijk zichtbaar

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke heeft woensdag in Fijnaart een campagne gelanceerd om criminaliteit in het buitengebied te bestrijden. Met speciale eierdozen worden inwoners en ondernemers gestimuleerd verdachte situaties te melden. De doosjes zijn sinds begin augustus verkrijgbaar.

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Met de actie 'Eierdoosjes voor een veilig buitengebied' vragen de gemeente Moerdijk, Roks Streekwinkel, Platform Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland, ZLTO en Brabant Op De Radar aandacht voor ondermijnende criminaliteit. Op de dozen staan tips om verdachte signalen te herkennen en een QR-code die naar meer informatie verwijst.

Burgemeester Moerkerke kocht woensdag symbolisch het eerste eierdoosje bij Roks Streekwinkel in Fijnaart. Volgens hem is een veilig buitengebied een gedeelde verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers, die vaak als eerste afwijkende situaties opmerken. De campagne moet de bewustwording vergroten en bijdragen aan een leefbaar en veilig Moerdijk.

Rust en ruimte trekken criminelen

Het buitengebied van Moerdijk is niet alleen een fijne plek om te wonen en werken, maar ook aantrekkelijk voor criminelen vanwege de afgelegen locaties en ruimte. Uit onderzoek blijkt dat 61 procent van de agrarische ondernemers slachtoffer is geweest van diefstal of inbraak. Daarnaast heeft 17 procent van hen te maken gehad met criminelen die hun terrein wilden gebruiken voor illegale activiteiten.

De eierdoosjes zijn een laagdrempelige manier om signalen van criminaliteit onder de aandacht te brengen. Ze zijn te koop bij deelnemende verkooppunten in de gemeente. Inwoners, bezoekers en ondernemers worden gestimuleerd om verdachte situaties te melden, ook als ze niet zeker weten of er sprake is van criminaliteit. Zelfs een vermoeden kan waardevolle informatie opleveren.

De campagne benadrukt hoe belangrijk het is om alert te zijn op afwijkende activiteiten. Voorbeelden zijn onbekende voertuigen bij afgelegen panden of ongebruikelijke drukte bij loodsen. Meldingen kunnen een grote bijdrage leveren aan het bestrijden van criminele activiteiten in het buitengebied.