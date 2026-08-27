Kans op biologisch bloembollenpakket in Waalwijk

Bewoners van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik kunnen gratis tuinadvies krijgen van een Tuinranger. Daarnaast maken zij kans op een biologisch bloembollenpakket als zij het advies aanvragen tussen 1 en 30 september.

Gevonden voor jou

Veel tuinen in Nederland bestaan grotendeels uit tegels. Hoewel dat makkelijk is in onderhoud, heeft het ook nadelen. Tegels houden warmte vast en zorgen ervoor dat regenwater minder goed wegzakt. Dit kan leiden tot wateroverlast en een hete tuin tijdens warme dagen.

De Tuinrangers, vrijwilligers uit de gemeente Waalwijk, bieden hulp om tuinen groener, koeler en meer natuurvriendelijk te maken. Samen met de Tuinranger bekijk je welke stappen passen bij jouw tuin. Denk hierbij aan het beter opvangen van regenwater, het aantrekken van vogels, bijen en vlinders en het toevoegen van meer groen. Het advies is gratis en laagdrempelig.

Winactie voor bloembollen

Wie tussen 1 en 30 september een aanvraag doet voor tuinadvies maakt kans op een biologisch bloembollenpakket. Het najaar is een ideaal moment om planten en bloembollen te plaatsen. De bodem is dan nog warm en vochtig, waardoor planten goed kunnen wortelen en in het voorjaar sterk starten.

Het pakket bevat bloembollen die speciaal zijn geselecteerd om bijen en hommels van voedsel te voorzien in het vroege voorjaar. De actie sluit aan bij de campagne 'Plant je Mee', die groen en biodiversiteit stimuleert.

Gratis hulp in Waalwijk

De Tuinrangers zijn actief in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Ze bieden bewoners praktische tips en oplossingen om hun tuinen te verbeteren. Het tuinadvies is bedoeld om tuinen aantrekkelijker te maken voor mens en natuur.

Wil je gebruik maken van het gratis tuinadvies? Kijk dan op de website van de gemeente Waalwijk voor meer informatie.