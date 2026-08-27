Waarschuwing blauwalg opgeheven bij ’t Zand

De waarschuwing voor blauwalg bij ’t Zand in Alphen-Chaam is opgeheven. Bezoekers kunnen weer volop genieten van zwemmen, zon en natuur op deze populaire plek.

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Goed nieuws voor liefhebbers van zomerse dagen: het zwemwater bij ’t Zand is weer veilig. De waarschuwing voor blauwalg, die eerder was ingesteld, is ingetrokken. Dat betekent dat je zonder zorgen kunt zwemmen en ontspannen in dit recreatiegebied.

’t Zand, gelegen in de gemeente Alphen-Chaam, is een geliefde bestemming voor mensen die willen genieten van de natuur en het water. Het gebied biedt genoeg ruimte om te ontspannen, te zonnen of een verfrissende duik te nemen.

Laatste zomerdagen

De zomer loopt op zijn einde, maar de komende dagen blijft het weer nog uitnodigen om eropuit te gaan. Met de opgeheven waarschuwing voor blauwalg is ’t Zand een ideale plek om nog even van de zomer te genieten.

Het gebied staat bekend om zijn mooie omgeving, waar zowel gezinnen als natuurliefhebbers zich thuis voelen. Of je nu komt om te zwemmen, te wandelen of gewoon van de zon te genieten, ’t Zand heeft voor ieder wat wils.