Alphen-Chaam brengt huldiging kampioenen terug

Sportkampioenen uit Alphen-Chaam worden weer gehuldigd. Inwoners die in 2023 tot en met 2026 een bijzondere prestatie hebben geleverd, kunnen zich aanmelden. Het gaat om medaillewinnaars van nationale en internationale competities.

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Het gemeentebestuur van Alphen-Chaam heeft besloten om de traditie van het huldigen van sportkampioenen nieuw leven in te blazen. Tot enkele jaren geleden gebeurde dit jaarlijks tijdens de nieuwjaarsreceptie, maar dat werd afgeschaft. Nu willen de burgemeester, wethouders en gemeenteraad deze bijzondere bijeenkomst opnieuw organiseren.

De huldiging is bedoeld voor inwoners van alle leeftijden die in de periode van 2023 tot en met 2026 een bijzondere sportprestatie hebben geleverd. Het gaat bijvoorbeeld om gouden, zilveren of bronzen medaillewinnaars van nationale en internationale kampioenschappen zoals het NK, EK, WK, de Paralympische Spelen of de Invictus Games. Ook sporters die op een andere manier een opvallende prestatie hebben neergezet, komen in aanmerking.

Aanmelden kan tot december

Inwoners kunnen zichzelf aanmelden, maar het is ook mogelijk om iemand anders voor te dragen. Aanmelden kan per e-mail en moet uiterlijk op 16 december gebeuren. Meer informatie over de voorwaarden is te vinden op de website van de gemeente Alphen-Chaam.

Naast kampioenen van dit jaar, wil het gemeentebestuur ook kampioenen uit de jaren 2023, 2024 en 2025 huldigen. Wie in die periode een bijzondere sportprestatie heeft geleverd, wordt opgeroepen om dit te melden.

De gemeente hoopt met deze traditie niet alleen de sportieve successen van haar inwoners te vieren, maar ook de gemeenschap meer bij elkaar te brengen.