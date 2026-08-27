Tilburg University krijgt nieuwe studentassessor

Thijl van der Rijken wordt vanaf september de nieuwe studentassessor bij Tilburg University. Hij volgt Charlotte Kerckhaert op, die deze rol twee jaar vervulde. Van der Rijken wil zich vooral richten op de invloed van kunstmatige intelligentie (AI) op het onderwijs. Volgens hem is dit een van de grootste uitdagingen voor de universiteit.

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Het College van Bestuur van Tilburg University krijgt vanaf september een nieuwe studentassessor. Thijl van der Rijken neemt het stokje over van Charlotte Kerckhaert. Zij zat twee jaar lang als studentvertegenwoordiger aan tafel bij het universiteitsbestuur en werkte onder andere aan betere communicatie met studenten tijdens crises. Van der Rijken brengt ervaring mee vanuit de Universiteitsraad en het managementteam van de economiefaculteit.

Van der Rijken ziet kunstmatige intelligentie als een belangrijk thema. AI biedt zowel kansen als uitdagingen, bijvoorbeeld bij het toetsen van studenten of het ontwikkelen van persoonlijke ondersteuning tijdens de studie. Hij wil zorgen dat het studentenperspectief hierin niet wordt vergeten. “Het is belangrijk dat studenten al vanaf het begin van beleidsprocessen worden betrokken,” zegt hij.

Verbetering van studentencontact

Kerckhaert benadrukt dat de functie van studentassessor steeds bekender wordt onder studenten. Toch zijn er nog verbeterpunten. Vooral kleinere verenigingen weten de assessor niet altijd te vinden. Van der Rijken wil hieraan blijven werken en voortbouwen op de inspanningen van zijn voorganger. Hij richt zich op het versterken van contacten met studenten en verenigingen, zodat signalen en problemen sneller worden doorgegeven.

Naast het behartigen van studentenbelangen kan de assessor ook doorverwijzen naar andere instanties binnen de universiteit. Problemen die meerdere studenten of verenigingen treffen, worden direct besproken met het College van Bestuur. “Zo zorgen we dat belangrijke kwesties niet over het hoofd worden gezien,” legt Van der Rijken uit.

Focus op communicatie en welzijn

Tijdens haar periode als assessor heeft Kerckhaert zich ingezet voor sociale veiligheid, studentenwelzijn en verbeterde communicatie bij crises. Zo speelde ze een rol in de aanpak van problemen rondom tentamens tijdens de hittegolven en de Canvas-hack eerder dit jaar. Van der Rijken wil deze lijn voortzetten en sneller betrokken worden bij de communicatie richting studenten in vergelijkbare situaties.

Met de wisseling van de studentassessor start Tilburg University een nieuwe fase in de vertegenwoordiging van studentenbelangen. Van der Rijken kijkt uit naar de uitdaging en is vastberaden om de stem van studenten duidelijk te laten horen bij het bestuur.