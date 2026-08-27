Bouwplan Rietstok Gemonde kan verder na uitspraak

De bouwplannen voor De Rietstok in Gemonde kunnen worden voorbereid. De Raad van State heeft een beroep van inwoners tegen het bestemmingsplan afgewezen, waarmee de ontwikkelaar verder kan.

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Het bestemmingsplan voor De Rietstok werd in 2023 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel. Hierop gingen enkele inwoners in beroep bij de Raad van State. Zij waren bezorgd over wateroverlast, verkeersproblemen en een hogere parkeerdruk. Hun bezwaren zijn door de Raad van State ongegrond verklaard.

De ontwikkelaar kan nu beginnen met de voorbereidingen. Het woningbouwplan voorziet in twintig rijwoningen, waarvan zeven betaalbare koopwoningen. Verder komen er twee-onder-een-kapwoningen en zes bouwkavels. De rijwoningen zijn speciaal bedoeld voor starters. Alle woningen krijgen een zelfbewoningsplicht van vijf jaar, wat betekent dat kopers er zelf moeten wonen.

Groen en langzaam verkeer

Het plan besteedt aandacht aan een fijne leefomgeving. Er komt ruimte voor groen, waterberging en een speeltuin. Bestaande woningen aan het begin van De Rietstok blijven bereikbaar via de huidige weg. Het overige deel wordt ingericht voor langzaam verkeer. Daarnaast komt er een nieuwe aansluiting op de Dorpstraat.

De ontwikkelaar gaat nu verder met het uitwerken van de omgevingsvergunning en het inrichtingsplan. Als alles volgens planning verloopt, kan de bouw eind 2027 beginnen.