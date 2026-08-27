Falcon Leap: oefening vanaf Vliegbasis Eindhoven

Van 7 tot en met 18 september oefenen internationale transportvliegtuigen luchtlandingsoperaties vanaf Vliegbasis Eindhoven. Militairen trainen het droppen van vracht en parachutisten. Zweden doet voor het eerst mee aan Falcon Leap.

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De internationale luchtlandingsoefening Falcon Leap wordt georganiseerd door 11 Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, samen met het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht en tien internationale partners. Gedurende twee weken worden parachutesprongen en vrachtlandingen geoefend. De toestellen vertrekken en landen voornamelijk op Vliegbasis Eindhoven, maar ook Twente Airport wordt gebruikt.

Dit jaar is Falcon Leap extra bijzonder door de deelname van Zweden en het gebruik van een nieuw type transportvliegtuig door Portugal: de C-390. De Nederlandse Koninklijke Luchtmacht heeft dit toestel aangeschaft als vervanger voor de oudere C-130.

Laagvliegende toestellen

Tijdens de oefening vliegen de transportvliegtuigen lager dan normaal. Dit zorgt voor meer zichtbaarheid en hoorbaarheid, maar is noodzakelijk om de inzetgereedheid van de vliegers te trainen. Er wordt gevlogen in twee blokken: tussen één en vijf uur ’s middags en tussen zeven en elf uur ’s avonds. Deze tijden kunnen echter door omstandigheden veranderen.

De dropzones voor Falcon Leap zijn verspreid over verschillende locaties, waaronder de Ginkelse Heide, Hechtelse Heide en Marnewaard. Voor de veiligheid worden de exacte tijden en locaties van parachutesprongen niet vooraf bekendgemaakt.

Herdenking Market Garden

Falcon Leap wordt op zaterdag 19 september afgesloten met de jaarlijkse herdenking van Operatie Market Garden. Deze ceremonie vindt plaats op de Ginkelse Heide bij Ede. De oefening benadrukt de internationale samenwerking en inzetbaarheid van militaire eenheden, zowel voor gevechtsmissies als humanitaire operaties.

Hoewel er rekening wordt gehouden met de omgeving, kan de oefening hinder veroorzaken voor omwonenden. Eventuele klachten over geluidsoverlast kunnen worden gemeld via het klachtenformulier op de website van de Koninklijke Luchtmacht.