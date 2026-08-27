GFT weer om de week opgehaald in Moerdijk

Vanaf maandag wordt de gft-container weer om de week geleegd in Moerdijk.

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Na een zomer waarin de gft-container wekelijks werd geleegd, stopt deze regeling aan het einde van augustus. De laatste extra inzameling vindt deze week plaats. Vanaf maandag 31 augustus wordt de container weer volgens het gebruikelijke schema om de week opgehaald.

De wekelijkse inzameling was bedoeld om overlast door warmte, zoals nare geuren en ongedierte, te voorkomen. Nu de temperaturen dalen, is dat niet meer nodig. Bewoners kunnen de actuele ophaaldagen bekijken via de Afvalservice-app of de website van het burgerportaal.

Praktische tips bij warmte

Blijft het in september warm, dan zijn er manieren om overlast te beperken. Zet de container in de schaduw en maak deze schoon na het legen. Etensresten kun je het beste in biologisch afbreekbare zakjes doen of afdekken met tuinafval. Dit helpt tegen ongedierte en vervelende luchtjes.

Bewoners in Moerdijk en omgeving kunnen dus vanaf volgende week weer rekenen op het reguliere ophaalschema voor hun gft-afval.