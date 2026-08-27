Vanaf 1 september boete bij negeren onderbreking Zuid-Willemsvaart

Vanaf 1 september kost het negeren van de onderbreking op de Zuid-Willemsvaart 139 euro. De maatregel moet doorgaand verkeer uit de binnenstad van Den Bosch weren.

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Sinds eind maart is de Zuid-Willemsvaart, tussen het Kardinaal van Rossumplein en de Tolbrugstraat, afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto’s, motoren, bestelauto’s en vrachtauto’s kunnen hier niet meer doorrijden. Deze onderbreking wordt aangegeven met verkeersborden en gecontroleerd met camera’s.

Om weggebruikers te laten wennen, gold tot en met 31 augustus een waarschuwingsperiode. Sinds 1 juli ontvingen overtreders een waarschuwingsbrief. Ruim vóór de onderbreking staan vooraankondigingsborden om tijdig een alternatieve route te kiezen. Tot 23 augustus zijn ongeveer 27.000 brieven verstuurd. Het aantal overtredingen is sindsdien geleidelijk afgenomen.

Boete vanaf 1 september

Vanaf 1 september krijgen bestuurders die de onderbreking negeren een boete van 139 euro. Om mensen extra te attenderen op deze wijziging, staan sinds 24 augustus tekstkarren bij de Zuid-Willemsvaart. Deze blijven vier weken staan.

Doorgaand verkeer geweerd

De maatregel moet zorgen voor minder verkeersdrukte in de binnenstad van Den Bosch. Volgens de eerste metingen is het aantal voertuigen op de Zuid-Willemsvaart inderdaad afgenomen. Tegelijkertijd blijft de binnenstad goed bereikbaar voor bestemmingsverkeer, zoals bewoners en bezoekers.

De onderbreking is onderdeel van een breder plan om de binnenstad leefbaar en toekomstbestendig te maken. Door doorgaand verkeer te weren, komt er meer ruimte voor voetgangers en ondernemers, terwijl de economische vitaliteit behouden blijft.