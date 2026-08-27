Son en Breugel stelt volgordelijst prioriteit projecten vast

in Son en breugel

Het college van Son en Breugel heeft de volgordelijst voor projecten vastgesteld. Deze bepaalt welke verzoeken voor transportcapaciteit prioriteit krijgen vanaf 1 oktober 2026.

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De gemeente Son en Breugel heeft op 25 augustus 2026 een volgordelijst vastgesteld voor woningbouwprojecten en onderwijshuisvesting. Deze lijst is gebaseerd op objectieve en transparante criteria, zoals de bouwstart, maatschappelijke waarde en opleverdatum.

Met deze lijst wordt bepaald in welke volgorde prioriteringsverzoeken bij de netbeheerder worden ingediend. Vanaf 1 oktober 2026 zal de gemeente deze volgorde hanteren.

Voorbeelden van projecten op de lijst zijn de uitbreiding van scholen zoals de Stokland en de vervangende nieuwbouw van de Emiliusschool. Ook woningbouwlocaties zoals Zandstraat en Sonniuswijk staan vermeld.

De gemeente geeft hiermee uitvoering aan een arrest van de Hoge Raad uit 2021, dat regels stelde voor het indienen van prioriteringsverzoeken.