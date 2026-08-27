Hugo fietst 100.000 kilometer in 6 jaar: méér dan een gemiddelde auto rijdt

Hugo Bronstein (60) uit Deurne is gek op fietsen. Zo erg zelfs dat hij in de afgelopen zes jaar gemiddeld 16.000 kilometer per jaar heeft afgelegd. Door al dat trappen passeerde zijn teller deze maand de 100.000 kilometer. Dat komt neer op tweeënhalf keer de aarde rond.

Hugo pakt direct zijn telefoon erbij om foto's van al zijn fietsavonturen te laten zien. Het plaatsnaambord van de Duitse stad Bremen, het Franse Arras en het Belgische Scherpenheuvel komen voorbij. Toch is hij het meest trots op de foto van de kilometerstand die 100.000 aangeeft. Eerder deze maand haalde hij die mijlpaal die neerkomt op gemiddeld 45 kilometer per dag fietsen.

Hugo is trots op zijn prestatie (foto: privé).





"Ik ben er erg trots op. De een houdt van vissen. De ander van fotograferen. En fietsen is mijn lust en mijn leven", vertelt hij in het fietsenhok van zijn werk in Helmond, waar zijn fiets helemaal versierd met slingers en ballonnen staat.

Hoe hij die tochten volhoudt? Heel simpel: "Onderweg ga ik een paar uurtjes op het terras zitten en drink ik een paar grote glazen bier. En dan ga ik weer verder. Ik heb een goede conditie. Maar ik doe alles op het gemak. Ik fiets hooguit vijftien kilometer per uur, waardoor ik net niet omval."

Veel kilometers In zes jaar tijd legde Hugo 100.000 kilometer af. Dat komt neer op 45 kilometer per dag en 16.000 kilometer per jaar. Volgens het CBS legde een gemiddelde auto in 2024 12.300 kilometer per jaar af. Daar zit Hugo dus boven met zijn fiets.

Hugo kocht zijn tweewieler op 25 juli 2020. Hij gaat ermee op en neer naar zijn werk bij Senzer, een sociale werkplaats in Helmond, en fietst naar zijn vrienden en zijn stamcafé. Dat doet hij allemaal zelf, want een elektrische fiets gaat volgens Hugo veel te hard. "Het is een reisfiets. Speciaal gemaakt om op reis te gaan en voor lange tochten. Je kunt ook makkelijk bagage meenemen."

"In die zes jaar heb ik maar twee keer een lekke band gereden."

Dit jaar fietste Hugo naar Noord-Duitsland en het jaar daarvoor bezocht hij Texel. In Nederland kent hij de weg wel. Maar in het buitenland is dat lastiger voor hem. "Ik heb moeite met het lezen van landkaarten. Een oude schoolleraar helpt mij met de routes, zodat ik van plaats tot plaats fiets." Onderweg is het genieten voor hem en kijkt hij zijn ogen uit. Op zijn stuur zitten een grote blauw-witte bel en een natuurlijk een kilometerteller die precies bijhoudt hoeveel kilometers Hugo maakt. Ook heeft hij een tasje voorop zitten met daarin een doosje sigaren, voor onderweg, en een muziekboxje. Meestal verlopen zijn tochten zonder problemen. "In die zes jaar heb ik maar twee keer een lekke band gereden", zegt hij trots.

Hugo fietst door heel Europa en maakt bij de plaatsnaamborden een foto (foto: privé).



