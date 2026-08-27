Werkzaamheden Kalverstraat in Goirle starten maandag

Vanaf maandag 31 augustus wordt de Kalverstraat in Goirle opnieuw ingericht. Tot vrijdag 9 oktober wordt de rijbaan herstraat en komen er extra parkeerplaatsen, nieuwe bomen en groenvakken. Tijdens de werkzaamheden is de straat afgesloten, maar het centrum blijft bereikbaar via omleidingen.

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De herinrichting van de Kalverstraat in Goirle vindt plaats tussen parkeergarage De Hovel en de kruising met de Tilburgseweg. De werkzaamheden starten maandag 31 augustus en duren tot en met vrijdag 9 oktober. Volgens de gemeente is het een grote aanpak waarbij zowel de rijbaan als de directe omgeving wordt aangepakt.

De straat krijgt niet alleen een nieuw wegdek, maar er worden ook extra parkeerplaatsen aangelegd. Daarnaast worden er bomen en groenvakken toegevoegd, wat moet zorgen voor een groenere en aantrekkelijkere uitstraling van de openbare ruimte rondom De Waker.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden is de Kalverstraat afgesloten voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Er zijn verschillende omleidingsroutes opgesteld. Auto’s worden omgeleid via route T of route C, die onder andere langs de Dorpsstraat en de Rillaersebaan lopen. Fietsers kunnen via de Tilburgseweg, De Wieken en Groeneweg het centrum bereiken. Voor voetgangers is er een route via winkelcentrum De Hovel.

Ondanks de afsluiting blijven ondernemers in het centrum bereikbaar. Parkeergarage De Hovel blijft open en bereikbaar via het Oranjeplein. De Tilburgseweg wordt tijdelijk ingericht als eenrichtingsweg van zuid naar noord om het verkeer in goede banen te leiden.

De gemeente Goirle benadrukt dat het centrum bereikbaar blijft voor winkelend publiek en roept op om gebruik te maken van de aangegeven omleidingsroutes. De herinrichting moet het gebied rondom de Kalverstraat en De Waker een flinke opknapbeurt geven.