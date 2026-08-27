Intentieovereenkomst voor Geerhoekgebied in Wouw ondertekend

De gemeente Roosendaal en Rialto Vastgoedontwikkeling hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor het Geerhoekgebied in Wouw. Het gaat om plannen voor woningbouw, een supermarktverplaatsing en voorzieningen. Basisschool De Baayaert maakt ook deel uit van de ontwikkeling. De sloop van het oude schoolgebouw is gepland voor zomer 2027.

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De intentieovereenkomst tussen de gemeente Roosendaal en Rialto Vastgoedontwikkeling is op 20 augustus ondertekend. Hiermee zetten beide partijen een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van het Geerhoekgebied in Wouw. Het plan richt zich op twee deelgebieden: de huidige supermarktlocatie aan de Kloosterstraat en de voormalige locatie van basisschool De Baayaert.

De plannen omvatten onder meer de verplaatsing van de supermarkt, de bouw van woningen en het behoud van voorzieningen voor het dorp. Het doel is om een toekomstbestendig centrum te realiseren dat aansluit bij de behoeften van de inwoners.

Verhuizing basisschool en ecologisch onderzoek

Basisschool De Baayaert is deze zomer verhuisd naar een nieuwe locatie aan de Braak. Het oude schoolgebouw aan de Strijp staat nu leeg en maakt deel uit van de herontwikkelingsplannen. Voor de sloop van het gebouw zijn nog voorbereidende werkzaamheden nodig, omdat tijdens ecologische onderzoeken beschermde flora en fauna zijn aangetroffen.

De sloop is daarom gepland voor de zomer van 2027. Tot die tijd werken de gemeente en Rialto Vastgoedontwikkeling verder aan de uitwerking van het centrumplan.

Bewonersavond in het najaar

Naast de samenwerking met Rialto werkt de gemeente ook aan plannen voor twee andere deelgebieden in het Geerhoekgebied. Dit betreft het terrein achter buurtcentrum De Geerhoek en de openbare ruimte rond de sporthal. Voor deze plannen wordt naar verwachting in het najaar van 2026 een bewonersavond georganiseerd, voordat ze worden opgenomen in het Omgevingsplan.

Met deze ontwikkelingen hopen de gemeente en Rialto een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum te realiseren, waar wonen, winkelen en ontmoeten centraal staan.