Bredanaar (58) opgepakt voor meerdere verkrachtingen tussen 2001 en 2011

De politie heeft dinsdag 11 augustus een man (58) uit Breda aangehouden. Hij wordt verdacht van meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe tussen 2001 en 2011 in de omgeving van Breda. Dit maakte de politie donderdag bekend.

Nieuw forensisch onderzoek leverde een DNA-spoor van de dader op. Er was geen directe match, dus zette het onderzoeksteam in op DNA-verwantschapsonderzoek.

Dat spoor leidde naar een familielid van de verdachte en uiteindelijk naar zijn identificatie en aanhouding.

Onopgeloste zaak

De politie en het Openbaar Ministerie werken doorlopend samen aan de aanpak van cold cases. Ook dit onderzoek stond op hun lijst van onopgeloste ernstige misdrijven.

Afgelopen week verlengde de raadkamer het voorarrest van de man met 90 dagen.